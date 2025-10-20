O programa ANDA Conhecer Portugal, criado durante o Governo de António Costa, é uma parceria entre a CP e a Movijovem, permite que os jovens viajem de comboio pelo país durante sete dias.
Em 2023, o Governo de António Costa criava o programa ANDA Conhecer Portugal, que permitia que os jovens que tivessem terminado o ensino secundário pudessem usufruir, de forma gratuita, de uma estadia de seis noites e sete dias em Pousadas da Juventude por todo o país, bem como deslocarem-se de comboio, pela Comboios de Portugal - CP, durante essa viagem.
A Movy, responsável por gerir o Cartão Jovem e as Pousadas da Juventude, em parceria com a CP, afirma que a expansão dos vouchers a candidatos até 30 anos visa "abrir ainda mais portas à mobilidade jovem […] de forma acessível e inclusiva para a juventude portuguesa”, conforme se lê no comunicado. “A expectativa é que este passo represente um crescimento significativo no número de participantes e no impacto positivo do programa”, considerou Bruno Martins, presidente da Movy.
Os candidatos (jovens e associações) devem agora pedir o voucher até 31 de dezembro deste ano e este poderá ser utilizado até 4 de julho de 2026. Para tal, devem aceder ao website do Programa e autenticar-se através da Chave Móvel Digital. O voucher será enviado para o e-mail preenchido nos dados pessoais pedidos.
Depois, os jovens podem reservar de imediato as 30 pousadas disponíveis no ANDA - há 36 em Portugal, mas as de Serra da Estrela, Braga, Viseu, Arrifana, Setúbal e Melgaço estão fora desta lista. Só dois dias depois é que os candidatos poderão reservar as viagens de comboio.
Intrarail passa a ser grátis para jovens até aos 30 anos
