Iniciativa Liberal propõe taxa única de IRS de 15%

Para o partido liderado por Carlos Guimarães Pinto, "com o argumento da progressividade, o que o atual sistema tem feito é impossibilitar as empresas de subir o salário líquido dos trabalhadores, impedindo assim a retenção dos melhores talentos no país e o crescimento da economia".



"Chegou a hora de mudar isso", afirmou o líder do partido Iniciativa Liberal, citado no comunicado, lembrando que esta proposta, "apesar de disruptiva em Portugal, já foi aplicada noutras economias da Europa, nomeadamente na Estónia, que têm crescido a níveis mais elevados que a economia portuguesa nos últimos 20 anos".



E, segundo dados da Pordata, "a economia da Estónia cresceu a mais do dobro do ritmo da portuguesa desde a introdução da taxa única sobre os rendimentos" e "em 2017 ultrapassou Portugal.

O partido Iniciativa Liberal propôs hoje que a taxa de IRS passe a ser de 15% para todos os rendimentos acima dos 650 euros, uma medida que constará do seu programa eleitoral às eleições legislativas de 06 de outubro.Em comunicado, este partido antecipa também que "o nível de isenção aumentaria 200 euros por cada filho ou 400 eiuros por filho para famílias monoparentais". "Com esta medida o partido Iniciativa Liberal pretende garantir que os melhores talentos ficam no país e facilitar aumentos salariais por parte das empresas", lê-se no texto.