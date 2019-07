O Festival Summer Fest da Ericeira, no distrito de Lisboa, reuniu 30 mil espetadores, entre sexta-feira e sábado.



O Festival Summer Fest da Ericeira, no distrito de Lisboa, reuniu 30 mil espetadores, entre sexta-feira e sábado.

Na sexta-feira, Sam The Kid deu um concerto para apresentar, pela primeira vez, o disco "Mechelas", fazendo-se acompanhar em palco por mais 17 nomes do hip-hop lusófono: Bispo, Blasph, Bob da Rage Sense, Boss AC, Classe Crua, Daddy-o-Pop, Ferry, Francis Dale, GROGNation, Karlon Krioulo, Lancelot, Maze, a brasileira Muleca, Nameless, Phoenix RDC, Sir Scratch e Zuka.

Pelo palco da primeira noite passaram ainda o rapper norte-americano Young Thug, a dupla norte-americana de hip-hop e r&b They, os portugueses Kappa Jota e Dj Overule, DJ SlimCutz e E.A.R.L. (da Monsterjinx), o 'rapper' Puro L e o ilustrador e designer gráfico Laro Lagosta.

O segundo dia foi reservado ao grupo norte-americano Brockhampton, aos portugueses Holly Hood, GROGNation, Karetus e Deejay Telio, DJ Torres, DJ Noia, Cálculo e ao 'writer' Oker, do Colectivo Rua.

Dezassete pessoas foram detidas por tráfico de droga , condução sob influência do álcool ou posse de arma proibida durante o Festival Summer Fest, que terminou no sábado na Ericeira, no concelho de Mafra, disse hoje fonte da GNR.Das 17 detenções efetuadas no recinto do festival ou nas suas imediações, 15 foram por tráfico de estupefacientes, uma por condução sob influência do álcool e outra por posse de arma proibida, disse fonte da GNR à agência Lusa.