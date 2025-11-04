Sábado – Pense por si

Portugal

Inês Sousa Real pede indemnização de 1 cêntimo depois de Rita Matias a apelidar de "asquerosa"

Isabel Dantas 11:29
Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados abriu um inquérito

A deputada Rita Matias, do Chega, volta a estar na mira da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados (CTED), agora na sequência de uma queixa apresentada de Inês Sousa Real por ofensas, avança esta terça-feira o jornal 'Público'.

A deputada do Chega apelidou a líder do PAN de "asquerosa" numa sessão plenária e Inês Sousa Real exige agora uma indemnização simbólica de um cêntimo. Foi aberto um processo de inquérito, aprovado com os votos a favor do PSD, PS, IL e Livre. O Chega votou contra.

Recorde-se que Rita Matias está a responder em outro processo da CTED, desencadeado pelo Livre, depois de ter revelado na Assembleia da República nomes de crianças estrangeiras de uma escola de Lisboa.  

