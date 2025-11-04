Recontagem de votos para Câmara de Lisboa confirma eleição de dois vereadores do Chega

CDU interpôs recurso visando uma secção da freguesia de São Domingos de Benfica

A recontagem dos votos para a Câmara Municipal de Lisboa, feita esta terça-feira em assembleia de apuramento geral, confirmou a eleição de um segundo vereador para o Chega.



Eleições da Câmara Municipal de Lisboa: cédula de voto para escolha dos candidatos Lusa

A recontagem dos votos das eleições autárquicas numa secção da freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, ocorreu no Palácio de Justiça e em causa estava o cumprimento de um acórdão do Tribunal Constitucional (TC) relativamente a um recurso interposto pela CDU, no qual o TC ordenava a "recontagem dos votos da secção de voto n.º 28 da assembleia de voto da freguesia de São Domingos de Benfica, no concelho de Lisboa, relativamente à eleição para a Câmara Municipal".

Nesse acórdão, os juízes do Palácio Ratton decidiram também validar um voto nulo a favor da CDU, numa secção de voto da freguesia da Santa Maria Maior, assim como declarar nulo outro voto que tinha sido atribuído ao Chega.