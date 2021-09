INEM recebeu cerca de 240 chamadas falsas por dia este ano

Números do ano passado são mais elevados: 7% do total de chamadas atendidas pelo INEM eram falsas emergências.

Nos primeiros sete meses do ano, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) atendeu 52.541 chamadas telefónicas que não tinham qualquer urgência, tratando-se de chamadas falsas, avança esta terça-feira o Jornal de Notícias.





Em média, as equipas de atendimento do INEM atendem mais de 240 falsas emergências por dia, que são posteriormente encaminhadas para a linha SNS24.

No ano passado, o valor foi ainda mais elevado, com mais de 95 mil falsas emergências. Este valor corresponde a 7% do total de chamadas recebidas.

