Mais de 70 patrulhas militares (19 da Marinha e 53 do Exército), num total de 226 militares, estão no terreno desde hoje e até ao dia 25 para apoiar a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) na prevenção de incêndios.Em comunicado, o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) esclarece que este reforço surge no seguimento do pedido de apoio da ANPC às Forças Armadas para activação de mais 28 patrulhas militares.Este reforço tem como objectivo incrementar as acções de prevenção um pouco por todo o país, com especial incidência nos distritos de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, onde vigora o alerta vermelho para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.Segundo o EMGFA, actualmente estão em curso também ações de apoio de engenharia militar e acções de patrulhamento e vigilância florestal no âmbito dos protocolos municipais, com empenhamento diário de mais 48 militares do Exército presentes em seis distritos do continente."Os militares das Forças Armadas já empenhados e em prontidão estão também disponíveis para operações de vigilância aérea e terrestre, acções de pós rescaldo, reforço das acções de patrulhamento dissuasor e de apoio geral às operações de protecção e socorro que possam vir a ser desencadeadas", acrescenta.