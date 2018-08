As causas do incêndio ainda não são conhecidas.

O incêndio que deflagrou este sábado por volta das 15h00 numa fábrica de tintas e vernizes na zona industrial da Maia já está dominado, de acordo com o CDOS.Em declarações à Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto disse que as chamas estão a ser combatidas por elementos dos bombeiros voluntários da Maia, Leixões, São Mamede Infesta e Pedrouços.Estão envolvidos no combate a este incêndio um total de 43 homens e 18 viaturas.