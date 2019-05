O Governo vai fazer ajustes diretos para a contratação de 16 meios aéreos de combate a incêndios florestais, anunciou hoje no parlamento o ministro da Administração Interna "Com base na declaração de alerta face à avaliação das condições meteorológicas desta semana, o ministro da Defesa assinou ainda ontem [segunda-feira] o despacho que permite a realização de ajustes diretos para 16 meios aéreos", disse Eduardo Cabrita na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.O ministro respondia aos deputados do PSD Marques Guedes e Duarte Marques, que acusaram o Governo de ter voltado "a falhar na contratação atempada de meios aéreos" de combate aos fogos.