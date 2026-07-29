Incêndios: Fogo em Valpaços mobiliza mais de 400 operacionais e corta EN206

O fogo também obrigou ao corte da Estrada Municipal (EM) 544, entre Possacos e Fornos do Pinhal.

28 de julho a 3 de agosto

Edição de 28 de julho a 3 de agosto

O incêndio que deflagrou na terça-feira em Ervões, Valpaços, está esta quarta-feira a mobilizar mais de 400 operacionais e obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 206, entre Valpaços e Bouça, concelho de Mirandela, disse à Lusa fonte da GNR.



Foram mobilizados 443 operacionais, 134 viaturas terrestres e sete meios aéreos Nuno Alfarrobinha

Segundo fonte do Comando Territorial de Vila Real, a EN206 estava cortada pelas 10:00, com a circulação a ser desviada para a EN315.

A mesma fonte adiantou que o fogo também obrigou ao corte da Estrada Municipal (EM) 544, entre as localidades de Possacos e Fornos do Pinhal, no concelho de Valpaços, com a M543 como alternativa.

A EN213, que liga Valpaços a Chaves, que esteve cortada na zona do incêndio durante a noite, já foi reaberta.

De acordo com a informação disponível no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 10:15 encontravam-se mobilizados no local do incêndio rural 443 operacionais, 134 viaturas terrestres e sete meios aéreos.

O fogo deflagrou em Ervões, no distrito de Vila Real, cerca das 15:00 de terça-feira.