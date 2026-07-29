Buscas por jovem desaparecido em Aljezur retomadas com perímetro mais alargado

O jovem desaparecido é o surfista britânico Arran Strong, de 27 anos que estava a fazer a travessia da costa portuguesa em 'stand up paddle'.

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As buscas pelo jovem que desapareceu enquanto praticava 'stand up paddle' na praia da Arrifana, em Aljezur, foram retomadas esta quarta-feira de manhã, com um ligeiro alargamento do perímetro, disse à Lusa fonte da capitania.



Arran Strong está desaparecido ao largo da Arrifana, no Algarve Nuno Alfarrobinha

O capitão do Porto de Lagos, Hugo da Guia, adiantou que, ao terceiro dia de buscas, o dispositivo se mantém idêntico aos dias anteriores, embora o perímetro tenha sido ligeiramente alargado para sul, em cerca de uma milha náutica (aproximadamente dois quilómetros).

Está previsto que as operações integrem tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres e um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, que deverá fazer dois voos, um de manhã e outro à tarde, especificou o também comandante da Polícia Marítima de Lagos.

Nas buscas por terra, estão empenhados elementos da Polícia Marítima e do Projeto SeaWatch.

O jovem desaparecido é o surfista britânico Arran Strong, de 27 anos, revelou José Maria Pyrrait, que está a fazer a travessia da costa portuguesa em 'stand up paddle' e o acompanhava no momento do desaparecimento.

Arran Strong desapareceu durante a etapa entre a Zambujeira do Mar e a praia de Monte Clérigo, em Aljezur, quando os dois pararam ao largo da Arrifana "para beber água e tirar umas fotos", descreveu José Maria Pyrrait no seu perfil nas redes sociais.

Pyrrait, de 61 anos, viu a prancha de Arran à "deriva a uns 100 metros de distância", depois de terem recomeçado a etapa, e, apesar de ter mergulhado à sua procura, não o conseguiu encontrar, pois era uma zona muito profunda e com pouca visibilidade.

O homem acabaria por ser resgatado por pescadores que estavam na zona e iniciaram as buscas logo nos momentos iniciais e recolheram as pranchas de ambos.

O alerta para o desaparecimento do jovem foi dado às 11:33 de segunda-feira.

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