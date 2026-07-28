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28 de julho de 2026 às 17:25

"O que é que tem de acontecer mais?": Pedro Sánchez insiste em pacto nacional para enfrentar emergência climática

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, voltou a insistir, esta terça-feira, na necessidade de um pacto nacional para enfrentar a emergência climática, num momento em que o país trava uma batalha contra os incêndios florestais.

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