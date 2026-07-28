A preto e branco

Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
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28 de julho de 2026 às 23:00

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O que acontece quando a inteligência humana, deslumbrada consigo própria, deixa de reconhecer limites morais? A pergunta pode parecer supérflua para a cabeça acelerada de Elon Musk – um Ulisses moderno, com a mesma arrogância do antigo. Mas, em tempos sombrios para a civilização ocidental, é de aplaudir que exista um realizador de cinema que ainda tenha espaço e talento para a formular.

TANTO BARULHO PARA NADA. Foram semanas e semanas de polémica intensa sobre Odisseia, o mais recente filme de Christopher Nolan. Os primeiros tiros, como sempre nestas guerras, diziam respeito à etnia dos actores. Como era possível apresentar uma Helena de Tróia interpretada pela actriz Lupita Nyong’o?

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