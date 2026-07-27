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27 de julho de 2026 às 20:12

Imagens aéreas revelam dimensão dos incêndios perto de Madrid

As chamas continuam a lavrar nos arredores da capital espanhola. As imagens aéreas mostram a extensão da área ardida e o trabalho intenso dos meios de combate aos incêndios, enquanto milhares de pessoas permanecem afetadas pela emergência.

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