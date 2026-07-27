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27 de julho de 2026 às 21:43

Chamas já devastaram milhares de hectares em França

A área ardida continua a aumentar em França, onde os incêndios já destruíram milhares de hectares de floresta e vegetação. Aviões de combate aos fogos e centenas de operacionais mantêm-se no terreno para tentar conter o avanço das chamas.

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