Sábado – Pense por si

Portugal

Incêndios: Dois incêndios em Vila Real mobilizam 10 meios áereos

Lusa 03 de agosto de 2025 às 10:11
As mais lidas

O comandante dos bombeiros da Cruz Branca de Vila Real, Orlando Matos, disse que os dois fogos estão a causar preocupações e estão com pontos muito quentes, desenvolvendo-se em áreas de mato e de pinhal.

Dois incêndios estão a lavrar em área de pinhal e mato em Torgueda e Siralhelhos, Vila Real, e para o local estavam mobilizados pelas 09:44 cerca de 220 operacionais e 10 meios aéreos, segundo a Proteção Civil.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio em Torgueda, que começou às 19:49 de sábado, mobilizava 113 operacionais, 30 viaturas e quatro meios aéreos.

Para o outro fogo, que começou em Sirarelhos pelas 23:45, foram ativados 104 operacionais, 26 viaturas e seis meios aéreos.

O comandante dos bombeiros da Cruz Branca de Vila Real, Orlando Matos, disse à agência Lusa que os dois fogos estão a causar preocupações e estão com pontos muito quentes, desenvolvendo-se em áreas de mato e de pinhal.

No fogo que começou em Torgueda o receio é que ele avance em direção às aldeias de Granja e Bisalhães, localidades onde estão a ser posicionados meios de combate.

O fogo que tive início em Siralhelhos tem duas frentes ativas, uma das quais lavra em pinhal em direção a Gontães.

Orlando Matos referiu que os incêndios possuem uma grande extensão.

No concelho de Vila Real mantém-se ativo um terceiro incêndio, que teve início em São Cibrão no sábado, mas que se propagou a Sabrosa, onde se desenvolveu com maior intensidade e preocupação, estando no terreno 284 operacionais, 99 viaturas e dois meios aéreos.

Pelas 08:00, o segundo comandante sub-regional do Douro referiu que cerca de 80% deste fogo estava controlado, mantendo-se uma frente ativa.

Portugal continental está, entre hoje e quinta-feira, em situação de alerta devido ao elevado risco de incêndio nos próximos dias, anunciou hoje a ministra da Administração Interna.

"Face ao agravamento das previsões meteorológicas que apontam um risco significativo de incêndio rural, o Governo decidiu declarar situação de alerta em todo o território continental", afirmou Maria Lúcia Amaral, numa declaração ao país, sem direito a perguntas.

A situação de alerta entrou em vigor às 00:00 de domingo e prolonga-se até às 23:59 de quinta-feira.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Incêndios Vila Real
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Incêndios: Dois incêndios em Vila Real mobilizam 10 meios áereos