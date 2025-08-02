Incêndios: Sete meios aéreos e 135 operacionais combatem fogo em Sabrosa

O alerta foi dado pelas 14:23 e, pouco mais de uma hora depois, estão afetos ao combate também 32 viaturas.

Um incêndio em Sabrosa, no distrito de Vila Real, está a ser combatido por 135 operacionais e sete meios aéreos, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Douro.



DIOGO BAPTISTA/LUSA

O alerta foi dado pelas 14:23 e, pouco mais de uma hora depois, estão afetos ao combate também 32 viaturas, revelou a fonte.

Ainda segundo a mesma fonte não há registo de casas em perigo nem de feridos.

Portugal continental vai entrar, a partir de domingo e até quinta-feira, em situação de alerta devido ao elevado risco de incêndio nos próximos dias, anunciou hoje a ministra da Administração Interna.

"Face ao agravamento das previsões meteorológicas que apontam um risco significativo de incêndio rural, o Governo decidiu declarar situação de alerta em todo o território continental", anunciou Maria Lúcia Amaral, numa declaração ao país, sem direito a perguntas.

A situação de alerta entra em vigor às 00:00 de domingo e prolonga-se até às 23:59 de quinta-feira, 07 de agosto.