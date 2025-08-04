Candidaturas ao ensino superior terminam hoje e há menos 10 mil inscritos

A primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior arrancou há duas semanas, com quase 56 mil vagas para mais de mil cursos em universidades e politécnicos públicos.

O prazo para apresentar a candidatura à primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior termina hoje e há menos 10.845 inscritos do que no ano passado.

De acordo com os dados atualizados diariamente no ‘site’ da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), até ao final do dia de domingo 47.796 estudantes tinham apresentado candidatura.

No ano passado, candidataram-se ao ensino superior 58.641 alunos, mais 10.845 do que as inscrições registadas até agora para o ano letivo 2025/2026.

Comparativamente ao ano passado, a um dia de terminar o prazo o número de candidaturas também era maior: 56.170, mais 8.374 face às recebidas pela DGES até domingo.

Para o próximo ano letivo, as universidades e institutos politécnicos disponibilizaram 55.956 lugares (mais 643 face ao ano passado) através do regime geral de acesso, que abrange o concurso nacional e os concursos locais, destinados, por exemplo, a cursos artísticos.

Os estudantes vão poder escolher entre mais de 1.100 opções em 34 instituições de ensino superior.

Os resultados são conhecidos a 24 de agosto e os candidatos colocados na primeira fase têm depois até dia 28 de agosto para realizar a matrícula.

A segunda fase decorre entre 25 de agosto e 03 de setembro, com a divulgação dos resultados a 14 de setembro, seguindo-se a terceira fase entre 23 e 25 de setembro, cujos resultados serão conhecidos em 01 de outubro.