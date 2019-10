Incêndio em três armazéns numa zona industrial no Seixal

Um incêndio em três armazéns numa zona industrial em Pinhal de Frades, concelho do Seixal , distrito de Setúbal, estava às 07h30 a mobilizar mais de 50 operacionais, disse à Lusa fonte da proteção civil.De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o incêndio nos três armazéns, que "albergam bens penhorados", são contíguos e estão isolados."Por se encontrarem num terreno isolado, não há risco de propagação a outros locais daquela zona industrial", disse a fonte do CDOS.O alerta para o incêndio foi dado às 06h35.Às 07h30 estavam no local 53 operacionais, com o apoio de 17 veículos.