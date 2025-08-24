Sábado – Pense por si

Duas frentes a arder com intensidade no fogo que deflagrou em Sabrosa

Lusa 18:00
O alerta para este fogo foi dado às 15h06.

Um incêndio que deflagrou este domingo em Sabrosa, distrito de Vila Real, tem duas frentes ativas a arder com muita intensidade e obrigou a fazer a defesa da aldeia de Sobrados, segundo fonte do comando sub-regional do Douro.

O alerta para este fogo foi dado às 15h06, na zona de Paradela de Guiães, estando a lavrar numa zona de povoamento adulto.

Segundo a fonte, o incêndio avança com duas frentes e estão a ser reforçados os meios para este teatro de operações.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), para o local estavam mobilizados, pelas 17h30, 199 operacionais, 51 viaturas e seis meios aéreos.

