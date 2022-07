Incêndio em Penacova já foi dominado. Fogo em Silves continua a preocupar

O incêndio que deflagrou durante a tarde desta segunda-feira foi dado como controlado durante a madrugada. Pessoas já começaram a regressar às suas casas







Pedro Noel da Luz

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Pelas 7h42 estavam 307 bombeiros no local, acompanhados por 101 viaturas, de acordo com o site da Proteção Civil.O incêndio deflagrou numa zona de mato da povoação de Boas Eiras, na freguesia e concelho de Penacova, e obrigou à evacuação de um lar e à retirada de várias pessoas da aldeia como medida preventiva.De acordo com a informação disponível às 5h30 no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio de Silves (Faro), outro dos fogos que mobilizou esta madrugada mais operacionais, continua ativo. Encontram-se no local 581 operacionais apoiados por 206 viaturas.O fogo de São Marcos da Serra, no concelho de Silves, obrigou durante a tarde de segunda-feira ao corte entre Ourique (Beja) e São Bartolomeu de Messines (Faro) da autoestrada do Sul (A2) e do IC1 (Itinerário Complementar), sendo que o IC1 foi reaberto por volta das 23h00, segundo as autoridades.Ainda durante a tarde, face à progressão das chamas, a Proteção Civil solicitou à GNR a retirada dos habitantes de diversas povoações, nomeadamente, do Monte das Zorras, Alcarias, Novas, Corte Peral, Chaminé, Boião e Casas Velhas, na zona de São Marcos da Serra.Também ativo desde as 09:46 de segunda-feira, o fogo na Serra do Marão, em Senhora da Serra, concelho de Santa Marta de Penaguião (Vila Real) mobilizava ainda de madrugada 65 operacionais e 17 viaturas.Os três fogos ativos no país concentravam pelas 05:30 um total de 713 operacionais, apoiados por 240 viaturas.