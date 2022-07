Bebé foi encontrado morto e envolto em sacos de plástico. Alerta foi dado depois da mãe dar entrada no hospital com hemorragias.

20 de julho Débora Calheiros com Leonor Riso

Recém-nascido encontrado morto em caixote do lixo na Mealhada

Um recém-nascido foi encontrado morto esta segunda-feira à tarde num caixote do lixo na Mealhada, no distrito de Aveiro.





O bebé estava envolto em sacos de plástico e foi encontrado depois de um alerta ter sido dado pelas 18h50 desta segunda-feira, quando a mãe deu entrada no hospital com hemorragias. Foi a progenitora que revelou que tinha deixado a criança num caixote do lixo. Os médicos avisaram a PSP de Coimbra que passou o caso para a GNR.No local estiveram a GNR e os Bombeiros da Mealhada. Ainda foram realizadas manobras de reanimação, mas sem sucesso.A Polícia Judiciária foi avisada para o incidente, tendo-se deslocado ao local e tomado conta da ocorrência.