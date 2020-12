Incêndio em habitação em Rio Tinto provoca queimaduras leves em mulher

Um incêndio em habitação deflagrou hoje em Rio Tinto (Porto) e provocou queimaduras a uma mulher, mas sem gravidade, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto.

Em declarações à Lusa, fonte do CDOS do Porto referiu que a causa provável do incêndio que hoje deflagrou pelas 19:00 numa habitação unifamiliar localizada na Rua Pedro Nunes, na freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar (Porto), estará relacionada com "fuga de gás".

"O incêndio terá sido provocado por um problema de fuga numa botija de gás", disse a fonte do CDOS.

A inquilina da habitação, uma mulher, ficou com queimaduras e "está a ser assistida no local", mas segundo o CDOS do Porto não corre risco de vida.