EDP fará actualização sobre os serviços ao fim da manhã. Centro urbano da vila de Monchique ficou sem água.

Ao final da tarde desta terça-feira, as localidades de Melão, Açor e Umbria continuavam sem energia eléctrica. A EDP fará uma nova actualização ao meio-dia de hoje. Ontem, aguardava autorização para activar oito dos dez geradores instalados na serra.



À Lusa, a directora de comunicação da EDP Distribuição, Fernanda Bonifácio, informou que se "mantém a estrutura operacional mobilizada na serra de Monchique", tendo prolongado o "estado de alerta" em toda a região do Algarve pelo menos até quarta-feira.



Todas as equipas da região mobilizadas, através do Plano Operacional de Actuação em Crise.



"Os trabalhos de reparação e de ligação de geradores de emergência em reserva continuarão na medida em que haja condições de segurança e seja possível o acesso aos locais de intervenção", esclareceu. A actuação da empresa está a ser concertada com as estruturas da Protecção Civil e autarquias.



No centro urbano da vila de Monchique, não há água desde segunda-feira, mas a situação deveria ficar resolvida durante a madrugada de hoje. A SÁBADO contactou a Câmara Municipal de Monchique para esclarecer se já tinha sido resolvido, mas não obteve resposta.



Para debelar a situação, explicou o presidente da Câmara de Monchique Rui André, foram realizados circuitos de distribuição de água engarrafada e foi colocado um contentor junto a uma das rotundas da vila para as pessoas que quisessem abastecer.



Em Monchique é a própria autarquia que faz a distribuição directa de água, através de um total de 45 furos.





Quanto a comunicações móveis, até à madrugada de quarta-feira só a Vodafone tinha reposto o serviço. A reabertura de estradas à circulação rodoviária permitiu o restabelecimento da rede móvel da operadora, em baixo desde a manhã de terça-feira em Caldas de Monchique, no concelho de Monchique, informou hoje a empresa. A NOS "continua a trabalhar para recuperar os serviços afectados" e a Altice afirmou que "está activamente a colaborar com todas as autoridades".