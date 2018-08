Artigo 24 do estatuto parlamentar raramente é usado pelos políticos.

"Gostaria de declarar à Câmara que tenho intresse em relação a este assunto, dada a minha actividade profissional". A frase foi preferida pelo deputado do Bloco de Esquerda Jorge Falcato Simões quando o Parlamento votou os projectos-de-lei para permitir que enginheiros civis assinassem obras. Por ter sido arquitecto na Câmara de Lisboa até 22 de Outubro de 2015, o deputado recorreu ao artigo 27 do estatuto parlamentar para declarar uma eventual incompatibilidade de interesses.



Segundo uma recolha de dados da secretária-geral da Assembleia da República feita a pedido do jornal i, nos últimos 7 anos, apenas 24 dos 230 deputados que constituem o Parlamento anunciaram objecções ou assumiram o seu conflito de interesses. Alguns deles, já o fizeram duas vezes, como é o caso do deputado do PSD Letão Amaro, que assumiu a posição duas vezes devido a votações relativas a diplomas sobre o estatuto dos bolseiros. António José Seguro (PS), Paula Teixeira da Cruz (PSD), João Almeida (CDS) ou João Oliveira (PCP) são outros deputados que recorreram a esse expediente.



No total, de acordo com a mesma fonte, foram registadas mais de 30 declarações de interesse: 10 na primeira legislatura e mais de 20 nesta segunda, que ainda está a um ano de acabar.