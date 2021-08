José Magalhães: “Patife? Enfio-lhe um processo”

A dado momento da conversa, questionámos o deputado José Magalhães: “Se hoje fizermos um post no Facebook a dizer que o senhor deputado é um patife, não haveria problema?” Resposta: “Faça isso e enfio-lhe um processo.”



Para perceber como chegámos a este ponto, recuemos a 10 de agosto, dia em que o deputado socialista recuperou um post seu no Facebook já antigo, de 2015, e escreveu agora: “Grande foto. Belos patifes.” Na imagem estavam Paulo Portas e Pedro Passos Coelho.



Qual é a definição de patife para si, senhor deputado? “É a definição corrente”, respondeu-nos José Magalhães. E acrescentou: “Em linguagem corrente da política, patifes são os que fazem o que não deviam fazer.” Daí termos perguntado retoricamente se, nesse caso, e usando a mesma bitola política, não haveria problema em lhe chamar patife a ele. “Faça isso e enfio-lhe um processo. O que é que eu fiz para me chamar isso?”