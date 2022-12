Impedimentos: o contrato duvidoso anulado em dois meses

Marido da secretária de Estado das Pescas fez ajuste de 74.500 euros com a câmara de Leiria. Teresa Coelho garante que é legal, mas a autarquia e a empresa do marido têm dúvidas - e revogaram o contrato.

No dia 28 de agosto, a Câmara Municipal de Leiria assinou um contrato com a consultora Angels Recipes no valor de 74.500 euros por um ano que vem classificado como consulta prévia, como a lei exigiria para este tipo de valores, mas, na verdade, nenhuma outra empresa aparece registada como tendo sido alvo de consulta. E, menos de dois meses depois, a 20 de outubro, o contrato foi revogado.