Firmas de Pedro Nuno Santos receberam quase €3 milhões em fundos europeus

Empresas em que Pedro Nuno Santos é sócio com o pai receberam 2,8 milhões de euros de apoios europeus. E estão a ser contempladas com verbas do PRR.

A 7 de dezembro de 2021, ficaram selecionados os consórcios para a “promoção da bioeconomia sustentável”, uma iniciativa do Fundo Ambiental para distribuir cerca de 130 milhões de euros em fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). No relatório provisório produzido de 2021 pela comissão de seleção, liderada por Susana Escária, secretária-geral do Ambiente e mulher de Vítor Escária, chefe de gabinete do primeiro-ministro, a proposta vencedora para a fileira do calçado pertencia ao consórcio Bioshoes4All, que receberia 41 milhões de euros de apoios previstos para aquele setor – e uma das empresas escolhidas pertence a um ministro e seu pai, mãe e irmã. Há 362 mil euros deste consórcio que vão para a Tecmacal, detida pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos (0,5%), o pai Américo Santos (44%), a mãe Maria Oliveira Santos (5%) e a irmã Mariana Oliveira Santos (0,5%).