Imigrantes fantasma. Detidas 20 pessoas em operação da PJ e SEF

Esta quarta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) detiveram vinte pessoas numa operação contra a imigração ilegal em Lisboa. A investigação conduzida pela Unidade Nacional Contra Terrorismo levou ainda ao cumprimento de vários mandados de busca domiciliária.





"A investigação, iniciada em finais de 2022, teve origem em participação efetuada por uma Junta de Freguesia de Lisboa, denunciando o requerimento fraudulento àquela Entidade, de atestados de residência, por parte de cidadãos estrangeiros, com base em falsas declarações", indica a PJ em comunicado. Em fevereiro, orevelou a existência de casas usadas como moradas de fachada, com o objetivo de permitir a legalização de imigrantes através da emissão de certificados de residência pelas juntas de freguesia. Esse documento permite conseguir uma autorização de residência em Portugal.Em 2019, a Junta de Freguesia de Arroios já tinha denunciado a emissão de mais de 10 mil atestados de residência a cidadãos estrangeiros em menos de dez meses, um número anormal que fez soar os alarmes no SEF.De acordo com a PJ, as pessoas detidas estão fortemente indiciadas pela prática de crimes de associação de auxílio à imigração ilegal, de auxílio à imigração ilegal, e de falsificação de documentos.Agora, os arguidos serão presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial, e sujeição a medidas de coação.