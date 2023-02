Imigrantes fantasma. Quem é o dono das casas com 900 'moradores'?

Em Lisboa há cada vez mais casas que estão a ser usadas como moradas de fachada com apenas uma missão: permitir a legalização de imigrantes em território nacional. O Investigação SÁBADO descobriu alguns destes apartamentos que ao longo dos últimos anos já foram dados como a morada de mais de 900 pessoas que nunca lá viveram. Um esquema de falsificação fundamental para conseguir uma autorização de residência em Portugal e que está a ser investigado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. São verdadeiros imigrantes fantasma.



Mariline Alves

O descontrolo nesta emissão de certificados foi tal que em 2019 a Junta de Freguesia de Arroios anunciou que em menos de dez meses, emitiu mais de 10 mil atestados de residência a cidadãos estrangeiros. É um número que fez soar as campainhas de alarme no SEF. Ofoi tentar perceber quem são os donos dos prédios que, no papel, são dos mais lotados da capital.Quando há mais de 900 imigrantes com morada registada num mesmo apartamento a grande questão é: afinal onde estão todas estas pessoas? As autoridades dizem que a explicação é que Portugal é apenas uma porta de entrada na Europa. Os imigrantes sujeitam-se a condições como a que provocou o incêndio recente na Mouraria, mas assim que conseguem iniciar o processo de legalização, partem para outros países europeus em busca de melhores condições de vida. As associações do setor dizem que o Governo está a falhar.