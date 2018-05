Identificados quatro menores por furto de 25 mil euros em Marco de Canaveses

Os suspeitos, com idades entre os 15 e 16 anos, frequentavam a casa da vítima e foram subtraindo dinheiro durante várias visitas.

A GNR identificou quatro menores suspeitos de furto em interior de residência no concelho do Marco de Canaveses, informou esta quarta-feira a autoridade.



Segundo a GNR, os suspeitos, com idades entre os 15 e 16 anos, frequentavam a casa da vítima e, durante as várias visitas, foram subtraindo dinheiro, numa quantia de 25 mil euros.



Com o dinheiro, os suspeitos adquiriram quatro telemóveis e uma máquina fotográfica, objetos que foram apreendidos pela GNR.



Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Marco de Canaveses.