Candidatura de Costa recusa proposta de Daniel Adrião para debate no congresso do PS

Director de campanha do secretário-geral socialista justifica decisão como motivos de agenda.

A candidatura de António Costa ao cargo de secretário-geral do PS comunicou, esta quarta-feira, ao adversário que concorre à liderança dos socialistas, Daniel Adrião, que recusa a proposta de realização de um debate público até quinta-feira.



Esta posição foi transmitida por escrito pelo director de campanha de António Costa, o vice-presidente da Câmara de Lisboa Duarte Cordeiro, numa mensagem dirigida a Daniel Adrião, à qual a agência Lusa teve acesso.



"A candidatura de António Costa teve conhecimento, na segunda-feira, da vossa proposta para a realização de um debate entre as candidaturas. Agradecemos muito o convite mas não será possível aceitá-lo tendo em conta que já tínhamos agendado sessões de esclarecimento com militantes para toda a semana", alegou Duarte Cordeiro.



Além do impedimento de agenda de António Costa, Duarte Cordeiro também considerou desadequada a ideia sugerida por Daniel Adrião de que, no caso de o actual primeiro-ministro ter indisponibilidade de agenda, ser substituído pela secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes.



"Também não nos parece adequada a proposta de substituição do António Costa nesse debate, tendo em conta que a candidatura a secretário-geral é pessoal", sustentou Duarte Cordeiro.



Em declarações à agência Lusa, Daniel Adrião lamentou esta resposta do vice-presidente da Câmara de Lisboa e líder da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS, tendo também feito críticas à forma como está a decorrer o processo que antecede a realização de eleições directas para o cargo de secretário-geral dos socialistas na sexta-feira e no sábado.



"A menos de 48 horas do acto eleitoral continuo a não ter acesso aos cadernos eleitorais, o que constitui uma flagrante violação do artigo 7º do Regulamento da Eleição do Secretário-Geral do PS. Esse artigo refere claramente que os candidatos têm acesso aos cadernos eleitorais", afirmou.