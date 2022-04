O Hospital do Litoral Alentejano foi alvo de um ataque informático. Também os centros de saúde de cinco concelhos foram afetados.

Hospital de Santiago do Cacém alvo de ataque informático

O Hospital de Santiago do Cacém foi alvo de um ataque informático esta terça-feira. O hospital teve de encerrar o sistema e, cerca das 16:30, estava sem ligação ao exterior, avança a CNN.







Luís Guerreiro/Correio da Manhã

Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines.

Além do hospital, o ataque afetou também os centros de saúde de cinco concelhos, que ficaram com vários serviços informáticos em baixo. Foram afetados os centros de saíde deEsta terça-feira, também o Hospital Garcia de Orta, em Almada, está com o sistema informático em baixo após ter sido alvo de um ciberataque durante a noite. Uma falha que afetou vários serviços, o que levou ao cancelamento de consultas e cirurgias.