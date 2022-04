Que riscos enfrentamos com os ataques informáticos ao setor da saúde?

“Os dados médicos das pessoas têm um valor gigante no mercado negro, especialmente para seguradoras” explicou à SÁBADO um programador informático. No mesmo dia o país viu dois hospitais e cinco centros de saúde a serem alvos de ataques informáticos e o problema parece crescer a cada dia.

O grupo de saúde José de Mello, o hospital de Ponta Delgada e os laboratórios Germano de Sousa foram apenas as primeiras vítimas nacionais dos ciberataques a empresas ligadas ao setor da saúde. Esta semana foi a vez do Hospital Garcia de Orta, em Almada, e do hospital de Santiago do Cacém.