O Governo português injetou mais de 152 milhões de euros nos hospitais para que estes possam pagar as suas dívidas, informou o ministério das Finanças em comunicado. A verba vai juntar-se ao reforço global já previsto de 445 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A ideia é "melhorar as condições financeiras do SNS, com o objetivo de cumprir a sua missão e contribuir para uma redução adicional dos pagamentos em atraso (que se encontram já próximo dos mínimos históricos)", explica o ministério no comunicado.