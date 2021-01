O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (o Amadora-Sintra) transferiu esta sexta-feira 10 doentes com covid-19 para hospitais do Norte do país. Cinco doentes foram levados para o Hospital de Santo António, no Porto, e outros cinco para o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho.fonte hospitalar confirmou que se trata de uma "operação normal" no contexto de trabalho em rede do Serviço Nacional de Saúde (SNS), lembrando que o próprio Amadora-Sintra já recebeu doentes de outras unidades, quando a pressão era maior nesses hospitais. Agora com o aumento dos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, o hospital pretende ter camas livres para poder responder ao espero aumento de internamentos por covid-19.Neste momento, estão ocupadas 136 das 150 camas previstas para doentes covid. "Aumentámos na quarta-feira a capacidade de camas para internamentos covid-19. O limite eram 120 camas e abrimos mais uma enfermaria em exclusivo", explica a mesma fonte. Também os cuidados intensivos estão perto do limite: existem apenas duas vagas, com as restrantes 18 camas já ocupadas".O Hospital Fernando Fonseca pretende assim evitar "uma situação de rutura".Este é o terceiro dia consecutivo em que Portugal registar cerca de 10 mil novos casos de covid-19. Esta sexta-feira foi mesmo o dia com o maior número de casos desde o início da pandemia: 10.176. Também foi o dia com mais vítimas mortais: 118.Desde março de 2020, Portugal registou 7.590 mortos pelo novo coronavírus e 466.709 pessoas que contraíram a doença.