Rui Pisco, o presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), esteve presente na conferência de imprensa desta sexta-feira para abordar a pressão nos hospitais devido à pandemia da Covid-19.Na região, os hospitais mais pressionados são o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e o Hospital Beatriz Ângelo (Loures). Porém, o responsável indicou que sempre que estão prestes a atingir a capacidade máxima há um contacto para se proceder à transferência de doentes.Pisco indicou que dos 16 hospitais em Lisboa, só três não tratam doentes Covid-19: o IPO, o Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto e o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa.Nas 13 unidades, há 7.083 camas, sendo que 6.330 podem ser usadas para doentes Covid e não-Covid. Isto porque há camas "resguardadas" que não podem ser usadas para outros fins que os colocados inicialmente, como obstetrícia ou para queimados.Destas 6.330, neste momento há 503 dedicadas à Covid-19, mais 88 que se destinam a doentes que estão à espera que se confirme o diagnóstico - ou seja, 591. Visto que existem 383 doentes internados em Lisboa e Vale do Tejo, "estamos longe de esgotar as camas para doentes Covid-19", frisou Pisco.Sobre unidades de cuidados intensivos, o presidente da ARSLVT revelou que existem 298 camas na região, sendo que 200 se destinam a não-Covid. E das 98 para doentes Covid-19, estão ocupadas 74. "Ainda temos margem de progressão", apontou.Os 13 hospitais da região têm, a um nível-base, 402 camas dedicadas à Covid-19. Conforme a situação se agrave, há mais três níveis de preparação que implicam a disponibilização de mais camas. O número máximo de camas que pode ser alocado à Covid-19 sem comprometer toda a outra atividade hospitalar é 917.Além dos hospitais, há outras estruturas prontas para ajudar o SNS, como o Hospital das Forças Armadas e o Centro Comunitário de Belém, bem como o Alfeite."Temos dito que não é fácil gerir a situação dos hospitais, de pretenderem dar resposta a doentes Covid e conseguirem fazer de facto a atividade programada e as cirurgias. Requer um esforço de planeamento, gestão, que a ARS assume e tem trabalhado com hospitais", afirmou Rui Pisco.