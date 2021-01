Pelo quarto dia consecutivo o número de novos casos de infeção pelo novo coronavírus continua elevado: 9.478, nas últimas 24 horas. O boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS) regista ainda mais 3.468 casos ativos. Permanecem assim, 102.406 pessoas com covid-19.Registaram-se ainda mais 111 mortes, nas últimas 24 horas. Desde março, já perderam a vida 7.701 pessoas devido à covid-19. Este é o segundo pior dia no que ao número de óbitos diz respeito. Depois de ontem se terem registado 118 mortes, o pior dia desde o iníco da pandemia.Nos internamentos os números continuam também a crescer. Foram, 104 desde o último boletim. Destes, mais 4 estão em unidades de cuidados intensivos. Assim, estão internados nos cuidados intensivos 540 doentes, o número mais elevado também desde março. Desde 3 de janeiro, que este número se mantém acima dos 500.O Norte continua a ser a região com mais novos casos: 3.377. Já no que diz respeito às mortes, o pior registo é de Lisboa e Vale do Tejo com 44 vítimas desde o último boletim.