Os hospitais públicos estão a pagar a lares para acolher internamentos sociais – pessoas idosas com condições para alta clínica mas que não têm para onde ir.

No Porto, no Hospital de São João, 15 a 20 camas estão ocupadas por casos sociais por dia, avança o Jornal de Notícias. O presidente denuncia que a Segurança Social não está a dar resposta e o hospital já teve, inclusive, de subcontratar camas no sector social para conseguir resolver situações pontuais.

"Há uns anos, tínhamos um acordo com a Segurança Social que funcionava, mas começou a ter muitas falhas e desistimos", disse ao jornal António Oliveira e Silva. O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João explicou ainda que o recurso aos lares não é mais frequente por temer que seja de "legalidade duvidosa". "É uma despesa difícil de explicar, nem sabemos bem em que rubrica meter", afirmou.