A taxa de risco de pobreza diminuiu em 2017. No entanto, não abrangeu os portugueses com 65 anos ou mais, que são o único grupo etário para o qual esta taxa não diminuiu. De acordo com dados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, do Instituto Nacional de Estatística (INE), avançados pelo Jornal de Notícias, a taxa de risco de pobreza para os idosos aumentou de 17% para 17,7%.

O risco de pobreza baixou de 18,3% para 17,3%, alcançando o valor mais baixo desde 2003, representando menos 100 mil portugueses em risco.

Também os reformados viram a taxa de risco aumentar, com uma subida de 15,1% para 15,7%. Para o investigador em matérias de pobreza e desigualdade, Carlos Farinha Rodrigues, o agravamento na população mais velha pode justificar-se com o aumento da linha de pobreza – que subiu para 468 euros mensais. "A taxa de pobreza nos idosos é muito sensível" às variações da linha de pobreza, explicou. "Durante a crise, tivemos descidas significativas nos idosos, porque a linha de pobreza estava a descer".