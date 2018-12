A SNS 24 inicia-se esta segunda-feira com telefonemas semanais a pessoas com 75 anos ou mais inscritas nos centros de saúde do Porto e Torres Vedras.

Depois de ter sido interrompido em 2016, o acompanhamento telefónico de idosos pelo Serviço Nacional de Saúde volta a ser uma realidade a partir desta segunda-feira. De acordo com o Jornal de Notícias, a primeira fase de apoio irá dirigir-se a pessoas com 75 anos ou mais inscritas nos agrupamentos de centros de saúde do Porto Oriental e de Oeste Sul (Torres Vedras).

"No primeiro contacto, será realizada uma avaliação da fragilidade do cidadão, através de um questionário telefónico efectuado por enfermeiros e baseado numa escala validade que engloba aspectos físicos, psicológicos e sociais", explica ao jornal a coordenadora do Centro de Contacto do SNS 24, Micaela Monteiro.

O projecto de proximidade sénior irá envolver um contacto semanal por telefone, onde serão prestadas informações sobre cuidados gerais e as necessidades específicas de cada idoso. Para já, o plano irá alcançar cerca de 17 mil pessoas com telefone fixo ou móvel, prevendo-se chegar aos 65 mil cidadãos quando a rede de apoio chegar a todo o país.

Para o caso de um alerta médico, foi criado também um canal de comunicação directa com uma equipa constituída por elementos dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), gerido pelos Serviços Partilhados do Ministério de Saúde. "O SNS 24 adequa o número de enfermeiros às exigências do serviço. Isto já acontece, por exemplo, na época da gripe, em que o número de chamadas cresce de forma muito significativa", afirma Micaela Monteiro ao Jornal de Notícias.

O serviço não é, no entanto, uma novidade: entre Abril de 2014 e Dezembro de 2015 e sob o nome de linha Saúde 24 Sénior, a Direcção-Geral de Saúde chegou a contactar mais de 1300 pessoas por dia. A linha de apoio viria a ser interrompida, com a justificação de que era preciso desviar os recursos para corresponder ao aumento de procura por esta linha.

Mas existem, pelo menos, duas diferenças, entre os dois acompanhamentos telefónicos: a linha Saúde Sénior 24 prestava apoio a idosos com 70 anos ou mais e eram estes a telefonar para se inscreverem. Agora, é o SNS 24 a tomar a iniciativa mas apenas serão acompanhados aqueles que precisem de mais apoios e não todos os que o desejarem.