Juiz de instrução entendeu que Daniella Neto, de nacionalidade brasileira, podia tentar viajar para o Brasil. Também o seu companheiro foi detido pela Polícia Judiciária do Porto.

Daniella Neto, a mulher que vendeu quatro filhos recém-nascidos por 100 mil euros, foi condenada na quinta-feira a prisão domiciliária. O facto de ter nacionalidade brasileira pesou na decisão do juiz do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, por haver risco de poder abandonar o País. O magistrado entendeu ainda que a mulher poderia continuar com a actividade criminosa.



Também o companheiro de Daniella Neto foi detido pela Polícia Judiciária do Porto. Mas ainda não é claro se o homem, de 45 anos, é o pai de todas as crianças que foram vendidas a emigrantes residentes na Suíça e em França.



Saiba tudo no Correio da Manhã.