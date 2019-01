No ano de 2018, o Instituto de Segurança Social (ISS) mandou fechar 109 lares de idosos por falta de condições, doze deles com caráter de urgência. Os números avançados pelo jornal Público são, ainda assim, inferiores aos registados em 2017, quando foram mandados encerrar 133 lares de idosos. Entre as razões do encerramento estão casos de idosos com carência alimentar e edifícios sem luz por falta de pagamento.

De acordo com o jornal, no ano passado o Instituto de Segurança Social realizou 1678 ações de fiscalização em equipamentos sociais, das quais 577 em lares. Em relação a 2017, o número é ligeiramente superior, quando foram realizadas 563 fiscalizações. "Estas inspeções foram alvo de alterações de procedimentos de controlo, tornando-se mais complexas e morosas", referiu fonte do ISS ao jornal.