Além disso, conta, ficam "somente dois ou três hospitais com facturas pontuais por liquidar referentes a 2016" e assegurou que "a maioria dos hospitais conseguiu liquidar a facturação relativa ao primeiro trimestre de 2017 e alguns avançaram até aos meses de Abril e Maio".







Os hospais EPE (sector empresarial do Estado) já gastaram os 900 milhões de euros injectados pelo Governo para que se regularizassem as dívidas aos fornecedores. Contudo, escreve o Jornal de Notícias, essa verba só liquidou dívidas até Dezembro de 2016 - e ainda estão por soldar um ano de dívidas.Segundo o Jornal de Notícias, responsáveis de empresas fornecedoras do Serviço Nacional de Saúde (SNS) revelaram que os hospitais têm um ano de dívidas ainda por regularizar.A Associação Portuguesa de Dispositivo Médicos (APORMED), através do seu secretário-geral, confirmou que há um "dívida oculta" relevante no sector, que resulta da utilização dos dispositivos médicos pelos hospitais antes da emissão da nota de encomenda, mas garante que "todas as facturas datadas até Dezembro de 2016 foram liquidadas".