Quando assinam de cruz, pode ser um problema. Relatos de quem tentou ajudar amigos ou familiares e viveu um pesadelo financeiro.



"Se o arrependimento matasse, eu já estava morto", diz à SÁBADO Fernando (nome fictício). Mais um fiador que assinou de cruz uma resma de papel cheia de letras miudinhas – e que não percebeu bem. Culpa da iliteracia financeira, decerto. Jamais desconfiava dos riscos comportavam "aquele que afiança ou assegura o cumprimento de deveres e obrigações do outro", de acordo com a definição de Rui Bairrada, vulgo Doutor Finanças e CEO desta consultora.



Numa altura em que a corrida os créditos ao consumo está em alta (€602.93 milhões concedidos para este efeito em Agosto passado, segundo o Banco de Portugal), assim como o financiamento à habitação, poderá surgir uma nova vaga de fiadores em apuros. Ou seja, que de um momento para o outro vêem os seus bens penhorados por incumprimento dos titulares originais dos créditos.



Maria de Lurdes Vilhena conhece bem estes dramas financeiros, uma vez que foi agente de execução na fase mais crítica, a da crise (a partir de 2008). "Imagine entrar na casa de alguém com filhos e sem nada no frigorífico. Estas pessoas nada tinham para penhora; em última análise penhorava-se o imóvel. Eram situações muitíssimo doridas." A profissional confrontou-se também com a ignorância. "Havia fiadores que não faziam a mínima ideia do que tinham assinado. Outros percebiam que eventualmente teriam alguma responsabilidade mas, sendo pais, queriam ajudar os filhos." Perante tantas situações difíceis, decidiu largar a actividade ao fim de cinco anos.



