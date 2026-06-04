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Homem que fugiu do Tribunal de Ponte de Sor indiciado de 20 crimes

Lusa 14:24
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Cinco dos crimes são de tentativa de homicídio.

O homem que e depois se entregou às autoridades, encontrando-se em prisão preventiva, está indiciado de 20 crimes, cinco deles de tentativa de homicídio, divulgou o Ministério Público (MP).

Fugitivo de Ponte de Sor indiciado de 20 crimes
Fugitivo de Ponte de Sor indiciado de 20 crimes Redes Sociais

Além dos cinco crimes de homicídio na forma tentada, o arguido, de 37 anos, está indiciado de três de resistência e coação sobre funcionário, nove de ameaça agravada, dois de dano qualificado e um de detenção de arma proibida, pode ler-se em comunicado publicado na página de Internet da Procuradoria da República da Comarca de Portalegre.

Na mesma nota, consultada pela agência Lusa, o MP disse estar "indiciado que grande parte dos factos foram praticados no contexto de conflito entre famílias rivais".

Em relação a estes factos, recordou o Ministério Público, "era suposto o arguido ter sido sujeito a primeiro interrogatório judicial no dia 13 de maio", no Tribunal de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre.

Contudo, continuou o MP, "já nas instalações do tribunal, [o homem] agrediu os militares da GNR que o acompanhavam e conseguiu colocar-se em fuga".

No dia 26 de maio, o evadido entregou-se naquele mesmo tribunal, "entre as 14:30 e as 15:00", revelou nesse mesmo dia à Lusa fonte da GNR, acrescentando que não houve registo de incidentes.

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial e o Tribunal de Ponte de Sor determinou a sua prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, pelo que foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Elvas, onde aguarda o desenrolar do processo, disse a mesma fonte da Guarda.

No comunicado entretanto publicado, o MP explicou que, após apresentação a primeiro interrogatório judicial, o tribunal decidiu aplicar ao arguido a prisão preventiva por entender estarem "verificados os perigos de fuga bem como de continuação de atividade criminosa e de perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas".

A investigação prossegue sob direção do MP de Ponte de Sor, com a coadjuvação da Polícia Judiciária de Évora.

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O momento da emboscada à GNR para ajudar detido por tentativa de homicídio a fugir do tribunal de Ponte de Sor

De acordo com informações do juiz presidente da Comarca de Portalegre, Francisco Galvão Correia, divulgadas no dia em que o homem fugiu do tribunal, o incidente de segurança aconteceu durante a preparação do interrogatório judicial.

O magistrado relatou que foram efetuados "vários disparos" no interior e nas imediações do tribunal, tendo os militares da GNR presentes no edifício perseguido o arguido em fuga.

Segundo o juiz presidente da Comarca de Portalegre, nos últimos meses, foram registados "vários episódios de distúrbios e agressões" associados à presença de "grupos rivais" em tribunais da comarca, que "chegaram a exigir intervenção policial".

"Na sequência dessas ocorrências, os órgãos de gestão da comarca solicitaram avaliações relativas ao reforço das condições de segurança dos edifícios judiciais, incluindo a eventual instalação de dispositivos de controlo de acessos, como pórticos detetores de metais, sistemas de videovigilância e reforço de vigilância presencial", relatou.

No dia 14 de maio, em comunicado enviado à Lusa, o Ministério da Justiça informou que as necessidades de segurança do Tribunal de Ponte de Sor foram reavaliadas este ano e que decorrem procedimentos para reativação de celas no edifício.

Segundo o ministério, o edifício deste tribunal passou também a contar, desde março, "com segurança permanente no local", estando a ser lançados agora "os procedimentos para instalação de um pórtico de segurança".

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