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13 de maio de 2026 às 19:52

O momento da emboscada à GNR para ajudar detido por tentativa de homicídio a fugir do tribunal de Ponte de Sor

Manobra de diversão de diversão origina evasão do tribunal de Ponte de Sor. GNR montou caça ao homem.

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