Homem morre depois de esperar duas horas por ambulância

Um homem de 60 anos deslocou-se ao Centro de Saúde de Castro Marim no início do mês, queixando-se de dores no abdómen e tosse. Foi transferido pelo INEM para o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Vila Real de Santo António, onde chegou às 12h00, tendo posteriormente sido pedido que o voltassem a transferir, mas ambulância demorou mais de duas horas a chegar, tendo José Pedro Gomes acabado por morrer.





