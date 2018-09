Homem foi morto a tiro em Cascais

Segundo a mesma fonte, o caso ocorreu pouco antes da meia-noite de segunda-feira e uma viatura foi vista a deixar o local.

Um homem foi na noite de segunda-feira morto a tiro em Cascais, no distrito de Lisboa, disse à Lusa fonte da PSP, referindo que uma viatura foi vista a abandonar o local do crime."Podemos confirmar um homicídio com uma arma de fogo na rua 28 de Setembro, em Outeiro da Polima, freguesia de São Domingos de Rana. A vítima tem entre os 40 e os 50 anos e foram efectuados vários disparos", afirmou a fonte da PSP.