Um homem com cerca de 30 anos foi encontrado morto hoje de manhã em instalações da empresa SAPEC, no concelho de Setúbal, havendo suspeitas de homicídio, disse à agência Lusa fonte oficial da GNR.Segundo a mesma fonte, a ocorrência foi reportada às autoridades cerca das 07:45, através de um telefonema para o 112, acrescentando que "há suspeitas de homicídio".A investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária, de acordo com a mesma fonte.